«Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что полузащитник Матиас Краневиттер переходит в мексиканский «Монтеррей».

«Та информация, которая появилась в СМИ по Матиасу, – это очередной пример недобросовестных слухов. Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили.

Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – заверил Медведев.