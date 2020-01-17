«Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что полузащитник Матиас Краневиттер переходит в мексиканский «Монтеррей».
«Та информация, которая появилась в СМИ по Матиасу, – это очередной пример недобросовестных слухов. Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили.
Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – заверил Медведев.
- Ранее функционер, напротив, подтверждал трансфер аргентинца в «Монтеррей».
- В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
- Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.
Источник: «Р-Спорт»