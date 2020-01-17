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    «Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что полузащитник Матиас Краневиттер переходит в мексиканский «Монтеррей».

    «Та информация, которая появилась в СМИ по Матиасу, – это очередной пример недобросовестных слухов. Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили.

    Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – заверил Медведев.

    • Ранее функционер, напротив, подтверждал трансфер аргентинца в «Монтеррей».
    • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
    • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    17.01.2020 19:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      Semenycch 12 часов назад

      Может быть речь идет о разрыве контракта?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 12 часов назад

      Зенит пока не продаст Краневиттера)))

      0
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