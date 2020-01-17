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  • «Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход

«Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход

17 января 2020, 19:50
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что полузащитник Матиас Краневиттер переходит в мексиканский «Монтеррей».

«Та информация, которая появилась в СМИ по Матиасу, – это очередной пример недобросовестных слухов. Мы переговоров с мексиканскими клубами не вели, они на нас не выходили.

Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – заверил Медведев.

  • Ранее функционер, напротив, подтверждал трансфер аргентинца в «Монтеррей».
  • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
  • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Монтеррей Краневиттер Матиас Медведев Александр
Комментарии (1)
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muslim.kirsanov
1579286131
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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