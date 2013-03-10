Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вильям Галлас - статистика

Завершил карьеру
17 августа 1977 (49)
#36 | Защитник
183 см | 80 кг
Франция | Гваделупа
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тоттенхэм
19
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
3 : 2
10.03.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
2 : 1
03.03.2013
Арсенал
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
2 : 3
25.02.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 1
09.02.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вест Бромвич
0 : 1
03.02.2013
Тоттенхэм
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
1 : 1
30.01.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
0 : 4
26.12.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Тоттенхэм
0 : 0
22.12.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
1 : 0
16.12.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
2 : 1
09.12.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
0 : 3
01.12.2012
Тоттенхэм
17' - 90'
57'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
2 : 1
28.11.2012
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
3 : 1
25.11.2012
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Арсенал
5 : 2
17.11.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Сити
2 : 1
11.11.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.11.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
1 : 2
28.10.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Тоттенхэм
2 : 4
20.10.2012
Челси
1' - 90'
48'
40'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 0
07.10.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 3
29.09.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 1
23.09.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Рединг
1 : 3
16.09.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 1
01.09.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
1 : 1
25.08.2012
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл
2 : 1
18.08.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
1
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
11
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
97
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+