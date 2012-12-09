Вильям Галлас - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Галлас
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Галлас
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|19
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2013
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|03.03.2013
|90' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|25.02.2013
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|09.02.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|03.02.2013
|78' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|30.01.2013
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.12.2012
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|16.12.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|09.12.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.12.2012
|17' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|57'
|28.11.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|17.11.2012
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|5:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|11.11.2012
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|03.11.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.10.2012
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|20.10.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:4
|Челси (Лондон)
|48' 40'
|07.10.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|29.09.2012
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.09.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|16.09.2012
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.09.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|25.08.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.08.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)