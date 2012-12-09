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    Вильям Галлас - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Вильям
    Фамилия Галлас
    Команда Перт Глори
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 19 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:2 Тоттенхэм (Лондон)
    03.03.2013 90' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Арсенал (Лондон)
    25.02.2013 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:3 Тоттенхэм (Лондон)
    09.02.2013 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    03.02.2013 78' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    30.01.2013 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    26.12.2012 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    22.12.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    16.12.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Суонси (Суонси)
    09.12.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
    01.12.2012 17' -90' Фулхэм (Лондон) 0:3 Тоттенхэм (Лондон)
    57'
    28.11.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    25.11.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    17.11.2012 1' -90' Арсенал (Лондон) 5:2 Тоттенхэм (Лондон)
    11.11.2012 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
    03.11.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    28.10.2012 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    20.10.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:4 Челси (Лондон)
    48' 40'
    07.10.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    29.09.2012 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:3 Тоттенхэм (Лондон)
    23.09.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    16.09.2012 1' -90' Рединг (Рединг) 1:3 Тоттенхэм (Лондон)
    01.09.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    25.08.2012 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.08.2012 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
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