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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 28 октября 2012
Саутгемптон
28.10.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
66'
Д. Родригес
15'
Г. Бэйл
39'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ливермор
90'
+2
Замена
М. Доусон
️️️️
К. Демпси
Замена
Б. Ривс
️️️️
Д. Фокс
79'
Замена
Жули
️️️️
С. Дэвис
79'
78'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Д. Дефо
75'
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ! 1:2!
Д. Родригес
66'
65'
Желтая карточка
Сандро
63'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Панчеон
58'
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Демпси
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Бен Ривс
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
4-1-2-1-2
1
Боруц
13
Фокс
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
40
Панчеон
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
4-4-1-1
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
14
Вертонген
29
Колкер
12
Леннон
23
Хаддлстоун
30
Сандро
2
Демпси
18
Бэйл
9
Дефо
13
Фокс
10
Ривс
10
Ривс
13
Фокс
10
Дэвис
21
Жули
21
Жули
10
Дэвис
40
Панчеон
24
Маюка
24
Маюка
40
Панчеон
2
Демпси
20
Доусон
20
Доусон
2
Демпси
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
9
Дефо
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
9
Дефо
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
1
Уго Льорис
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Мэри
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