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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 03 февраля 2013
Вест Бромвич
03.02.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
67'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
86'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Якоб
81'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Дорранс
81'
78'
Замена
В. Галлас
️️️️
К. Уокер
Желтая карточка
Г. Дорранс
69'
67'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Уокер
Замена
Л. Риджуэлл
️️️️
Р. Лукаку
52'
Красная карточка
Г. Попов
47'
39'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4-4-2
12
Фостер
3
Попов
36
Маколи
13
Ольссон
18
Рид
11
Брант
22
Якоб
18
Дорранс
7
Моррисон
9
Лукаку
7
Лонг
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
14
Вертонген
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Дембеле
8
Паркер
2
Демпси
18
Бэйл
9
Дефо
9
Лукаку
24
Риджуэлл
24
Риджуэлл
9
Лукаку
18
Дорранс
32
Фортуне
32
Фортуне
18
Дорранс
22
Якоб
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Якоб
2
Уокер
36
Галлас
36
Галлас
2
Уокер
9
Дефо
90
Холтби
90
Холтби
9
Дефо
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
Главный тренер
Стив Кларк
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
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