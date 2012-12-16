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Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 16 декабря 2012
Тоттенхэм
16.12.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
75'
Я. Вертонген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
Желтая карточка
Д. Ливермор
90'
+6
Желтая карточка
Д. Дефо
90'
+4
Замена
С. Паркер
️️️️
М. Дембеле
90'
+3
87'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Н. Дайер
81'
Желтая карточка
Чико
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
75'
74'
Замена
Л. Мур
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Адебайор
72'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
70'
60'
Замена
К. Агустьен
️️️️
Д. Де Гузман
56'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
М. Дембеле
54'
15'
Желтая карточка
Н. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
36
Галлас
2
Уокер
30
Сандро
8
Дембеле
2
Демпси
12
Леннон
9
Дефо
25
Адебайор
4-1-2-1-2
25
Треммель
19
Тиндалли
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
8
Дембеле
8
Паркер
8
Паркер
8
Дембеле
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
25
Адебайор
25
Таунсенд
25
Таунсенд
25
Адебайор
18
Де Гузман
15
Агустьен
15
Агустьен
18
Де Гузман
12
Дайер
12
Грэм
12
Грэм
12
Дайер
40
Ки Сун-Юн
27
Мур
27
Мур
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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