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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 22 декабря 2012
Тоттенхэм
22.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Замена
С. Паркер
️️️️
М. Дембеле
85'
78'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
78'
77'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
69'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Этерингтон
66'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Джонс
65'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
64'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Р. Шоттон
46'
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Я. Вертонген
28'
Желтая карточка
Сандро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
14
Вертонген
20
Доусон
29
Колкер
2
Уокер
30
Сандро
8
Дембеле
12
Леннон
18
Бэйл
9
Дефо
25
Адебайор
3-2-3-2
31
Бегович
5
Шоттон
5
Кэмерон
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
6
Хут
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
8
Дембеле
8
Паркер
8
Паркер
8
Дембеле
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
5
Шоттон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
5
Шоттон
9
Джонс
35
Джером
35
Джером
9
Джонс
26
Этерингтон
15
Крауч
15
Крауч
26
Этерингтон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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