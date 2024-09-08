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Вильям Галлас
Новости
Вильям Галлас - новости
Завершил карьеру
17 августа 1977 (49)
#36 | Защитник
183 см | 80 кг
Франция | Гваделупа
Статистика
Новости
Публикации
Галлас назвал самого сложного нападающего, против которого играл
2024.09.08 22:08
Галлас назвал лучшего форварда в мире
2024.09.08 17:31
Галлас назвал турнир, на котором сосредоточится «Арсенал»
2024.09.08 14:08
Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев
2024.07.26 20:23
Аршавин ответил Адебайору и Галласу – его обвиняли в лени и просмотре порно
2024.04.17 21:41
1
Галлас оценил способности Аршавина для игры в «Барселоне»
2024.02.13 15:11
1
Галлас — об Аршавине в «Арсенале»: «Был немного ленив, выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80»
2024.02.13 12:58
1
Вице-чемпион мира Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабилен»
2024.02.13 11:59
3
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»
2020.03.30 08:18
5
Галлас: «Аршавин не сохранил в «Арсенале» уровень. Талант нужно поддерживать. Павлюченко – очень крутой: не говорит, а делает»
2020.02.22 21:24
18
Галлас: «Озил хорошо играет, только когда этого хочет сам»
2019.02.02 01:49
3
Галлас: «Гризманн идеально подойдет «Челси». Я бы хотел видеть его в АПЛ»
2019.01.31 16:27
2
Галлас: «Если Абрамовича вынудят покинуть «Челси», то от этого выиграет тот клуб, который он выкупит»
2018.04.05 09:50
4
Галлас: «Бойкот ЧМ-2018? Не надо смешивать политику и спорт»
2018.04.05 07:17
Галлас: «Черчесов не вызывает Денисова в сборную России? Это неправильно!
2018.03.27 01:27
16
Галлас посоветовал «Челси» отпустить Куртуа и Азара в «Реал»
2018.03.21 08:30
2
Галлас: «Для Абрамовича футбол — это не бизнес»
2018.02.11 10:43
2
Галлас: «Домашний статус ЧМ-2018 должен помочь российской сборной»
2018.02.06 11:31
1
Галлас примет участие в «Кубке легенд»
2018.02.01 17:29
1
Галлас считает «Челси» главной командой Лондона
2017.04.02 12:59
2
Галлас расстроен травмами Диаби
2017.03.23 09:42
Галлас назвал карьеру Насри беспорядком
2016.11.17 13:48
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