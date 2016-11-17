Галлас назвал карьеру Насри беспорядком

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас затронул тему спада карьеры Самира Насри. Полузащитник «Манчестер Сити» нынешний сезон проводит на правах аренды в «Севилье».

«Он никогда не знал, на что способен. Может быть, поэтому и не достиг того, что мог, с учетом его футбольных возможностей. Неудивительно, что многие тренеры называют беспорядком карьеру Самира», – заявил Галлас.

Насри в текущем сезоне провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.