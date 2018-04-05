Галлас: «Бойкот ЧМ-2018? Не надо смешивать политику и спорт»

Бывший защитник сборной Франции и «Челси» Вильям Галлас рассказал о своей встрече на Кубке конфедераций-2017 с Владимиром Путиным, а также о своем отношении к возможному бойкоту чемпионата мира-2018, который летом пройдет в России.

— На матче открытия Кубка конфедераций присутствовал президент России Владимир Путин. Вам удалось его встретить?

— Владимир Путин известен во всем мире. И то, что я увидел его вот так, лицом к лицу, конечно, оставило много эмоций. Это было нечто экстраординарное. Но подойти и заговорить я не осмелился, потому что между Путиным и мною все-таки очень большая дистанция.

— Сейчас на Россию пытаются оказать давление, используя чемпионат мира. Некоторые страны, например, говорят о политическом бойкоте турнира. Как вы относитесь к этому?

— Нужно понимать, что политика — это не спорт, она идет отдельно от него. Мундиаль, который пройдет в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно все смешивать. Этим летом Кубок мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, — пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт.