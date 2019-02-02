Галлас: «Озил хорошо играет, только когда этого хочет сам»

Ключевые слова. Он редко хочет играть, и именно потому так редко играет хорошо. Ну и на фиг сдался игрок, который при всем его таланте не хочет играть, топ-клубу?
Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал полузащитника лондонцев Месута Озила.
«Эмери опробовал различные варианты, чтобы добиться своего от Озила. Но Месут так и не заиграл в тот футбол, которого ждет Эмери. Очень сложная ситуация для «Арсенала» и Озила. Все мы знаем, что Озил – классный игрок, но он нестабилен. Озил хорошо играет, только когда хочет.
Ему нужно больше выкладываться. Он должен быть лучшим игроком в каждом матче, в котором выходит на поле. Если Озил не повысит уровень игры, «Арсенал» может его продать. Вырученные деньги и зарплатные средства можно будет использовать на более эффективных игроков», – заявил француз.
- В этом сезоне Озил забил три гола и сделал две результативные передачи в 14 матчах АПЛ.
- Ранее сообщалось, что «Арсенал» может продать футболиста или отдать в аренду в «ПСЖ».