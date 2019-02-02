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    Галлас: «Озил хорошо играет, только когда этого хочет сам»

    Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал полузащитника лондонцев Месута Озила.

    «Эмери опробовал различные варианты, чтобы добиться своего от Озила. Но Месут так и не заиграл в тот футбол, которого ждет Эмери. Очень сложная ситуация для «Арсенала» и Озила. Все мы знаем, что Озил – классный игрок, но он нестабилен. Озил хорошо играет, только когда хочет.

    Ему нужно больше выкладываться. Он должен быть лучшим игроком в каждом матче, в котором выходит на поле. Если Озил не повысит уровень игры, «Арсенал» может его продать. Вырученные деньги и зарплатные средства можно будет использовать на более эффективных игроков», – заявил француз.

    • В этом сезоне Озил забил три гола и сделал две результативные передачи в 14 матчах АПЛ.
    • Ранее сообщалось, что «Арсенал» может продать футболиста или отдать в аренду в «ПСЖ».

    Источник: The Sun

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    02.02.2019 01:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 2 февраля 2019, 20:19

      Ключевые слова. Он редко хочет играть, и именно потому так редко играет хорошо. Ну и на фиг сдался игрок, который при всем его таланте не хочет играть, топ-клубу?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:24

      Для Эмери будет важней стабильность в игре. Если Озил будет проводить матчи по настроению ,тренер его просто перестанет выпускать на поле.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 08:52

      Ему и "личку" положили, которую он сам захотел...

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