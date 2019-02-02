Галлас: «Озил хорошо играет, только когда этого хочет сам»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал полузащитника лондонцев Месута Озила.

«Эмери опробовал различные варианты, чтобы добиться своего от Озила. Но Месут так и не заиграл в тот футбол, которого ждет Эмери. Очень сложная ситуация для «Арсенала» и Озила. Все мы знаем, что Озил – классный игрок, но он нестабилен. Озил хорошо играет, только когда хочет.

Ему нужно больше выкладываться. Он должен быть лучшим игроком в каждом матче, в котором выходит на поле. Если Озил не повысит уровень игры, «Арсенал» может его продать. Вырученные деньги и зарплатные средства можно будет использовать на более эффективных игроков», – заявил француз.