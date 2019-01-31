Озил отказался переходить в «ПСЖ» на правах аренды

«ПСЖ» хотел заполучить полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Парижский клуб собирался арендовать 30-летнего хавбека. Немец отказался от этого предложения.

По информации источника, «ПСЖ» ищет способы усиления атаки после того, как травму получил Неймар. Бразилец выбыл на десять недель.