Озил отказался переходить в «ПСЖ» на правах аренды

Что поделаешь если у него желания нет.
«ПСЖ» хотел заполучить полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Парижский клуб собирался арендовать 30-летнего хавбека. Немец отказался от этого предложения.
По информации источника, «ПСЖ» ищет способы усиления атаки после того, как травму получил Неймар. Бразилец выбыл на десять недель.
- В этом сезоне Озил забил три гола и сделал две результативные передачи в 14 матчах АПЛ.
- Ранее сообщалось, что «Арсенал» может продать футболиста.