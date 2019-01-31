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    Озил отказался переходить в «ПСЖ» на правах аренды

    «ПСЖ» хотел заполучить полузащитника «Арсенала» Месута Озила. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

    Парижский клуб собирался арендовать 30-летнего хавбека. Немец отказался от этого предложения.

    По информации источника, «ПСЖ» ищет способы усиления атаки после того, как травму получил Неймар. Бразилец выбыл на десять недель.

    • В этом сезоне Озил забил три гола и сделал две результативные передачи в 14 матчах АПЛ.
    • Ранее сообщалось, что «Арсенал» может продать футболиста.

    Источник: Süddeutsche Zeitung

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    31.01.2019 08:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 15:57

      Что поделаешь если у него желания нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 31 января 2019, 15:16

      Его надо перемотивировать как Симеоне свое время Куртуа сделал как Зидан Каземиро и Асенсио сделал потом все секс будет с Озилом

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 09:24

      Озил пошёл на принцип. С таким контрактом и "личкой" как у него, можно себе это позволить. С ним боссы "Арсенала" лопухнулись как и с Алексисом Санчесом в "МЮ".

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