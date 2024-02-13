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    • Вице-чемпион мира Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабилен»

    Вице-чемпион мира Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабилен»

    Вице-чемпион мира 2006 года француз Вильям Галлас высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Я знаю Александра Головина, он играет в «Монако». Хочу сказать, что, когда игрок переходит в такой клуб, к нему сразу большое внимание. Головин часто подвержен травмам. Он недостаточно стабильный. Нужно каждый день подтверждать свой уровень, но это самое трудное в футболе. Надо брать пример с Роналду, Месси и Холанда», – сказал Галлас.

    • Головин выступает в «Монако» с лета 2018 года.
    • В этом сезоне россиянин провел 21 матч, забил 6 голов, отдал 4 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2024 11:59
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    Комментарии (6)
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    АлексМак
    1707816669
    ох,- а сам то,- авторитет, блин черноз-й...))
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    Project Бабангида
    1707819627
    он русский, наливайте ему почаще. жабы французские
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    Махоуни
    1707912164
    Да вся Лига 1 сплошная нестабильность. Что игроки, что клубы.
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