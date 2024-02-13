Вице-чемпион мира Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабилен»

Вице-чемпион мира 2006 года француз Вильям Галлас высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я знаю Александра Головина, он играет в «Монако». Хочу сказать, что, когда игрок переходит в такой клуб, к нему сразу большое внимание. Головин часто подвержен травмам. Он недостаточно стабильный. Нужно каждый день подтверждать свой уровень, но это самое трудное в футболе. Надо брать пример с Роналду, Месси и Холанда», – сказал Галлас.