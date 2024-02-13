Галлас — об Аршавине в «Арсенале»: «Был немного ленив, выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас вспомнил о выступлениях за лондонский клуб вместе с российским форвардом Андреем Аршавиным.
«Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи почти каждые три дня. Возможно, это было слишком для Аршавина, чтобы показывать высокий уровне в каждой игре.
Потому что Андрей выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, что не видят того Андрея, который был в «Зените», но АПЛ отличается», – сказал Галлас.
- Галлас и Аршавин вместе выступали за «Арсенал» в 2009–2010 годах, после чего француз перешел в «Тоттенхэм».
- Россиянин играл за лондонский клуб с 2009 по 2013 годы с перерывом на полугодичную аренду в «Зенит» перед Евро-2012.