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    Галлас оценил способности Аршавина для игры в «Барселоне»

    Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас сказал, каким был потенциал у российского форварда Андрея Аршавин.

    «Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранить энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало остаться играть на уровне АПЛ.

    Это пример для нового поколения футболистов, который говорит о том, что профессиональный игрок в Англии должен отличаться стабильностью на протяжении всего сезона, чтобы остаться на высоком уровне. Но если брать способности Аршавина, то он мог играть даже в «Барселоне», – сказал Галлас.

    • Галлас и Аршавин вместе выступали за «Арсенал» в 2009–2010 годах, после чего француз перешел в «Тоттенхэм».
    • Россиянин играл за лондонский клуб с 2009 по 2013 годы с перерывом на полугодичную аренду в «Зенит» перед Евро-2012.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2024 15:11
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    Комментарии (1)
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    Project Бабангида
    1707828219
    пусть тренируются те кто не умеет играть. например Галласы и прочие папуасы. Андрюша играл как дышал, дышал как жил, а жил как бухал....весело.
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