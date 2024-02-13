Галлас оценил способности Аршавина для игры в «Барселоне»

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас сказал, каким был потенциал у российского форварда Андрея Аршавин.

«Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранить энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало остаться играть на уровне АПЛ.

Это пример для нового поколения футболистов, который говорит о том, что профессиональный игрок в Англии должен отличаться стабильностью на протяжении всего сезона, чтобы остаться на высоком уровне. Но если брать способности Аршавина, то он мог играть даже в «Барселоне», – сказал Галлас.