Галлас: «Аршавин не сохранил в «Арсенале» уровень. Талант нужно поддерживать. Павлюченко – очень крутой: не говорит, а делает»

Галлас видимо забыл, что именно Андрей помог Арсеналу в сезоне 2008/2009 играть в ЛЧ. И он наверно забыл как играл и что сделал для команды Андрей уже во втором сезоне 2009/2010, ну и так далее... И то что Шава в 2009 году был признан по многим версиям и рейтингам лучшим игроком АПЛ, в 2010 году был лучшим по созданным голевым моментам в АПЛ, в сезоне 2010/2011 был лучшим в Арсенале по системе гол плюс пас (10+18) за сезон.m.euro-football.ru/article/31/666215_castrol_index_arshavin_-_glavnyiy_kanonir_apl
Кто-то скажет чушь, а другие бездумно в это верят. Если это не получилось сохранить прежний уровень. то что же говорить о других игроках Арсенала и АПЛ в целом
Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас вспомнил время выступления с российскими игроками. С ними француз пересекался в АПЛ.
– Какие воспоминания остались от игры с российскими футболистами: с Андреем Аршавиным, Романом Павлюченко?
– Я играл рядом с ними несколько лет. Андрей Аршавин, как по мне, был очень хорошим и талантливым футболистом. До того, как он пришел в «Арсенал», я видел, как он играл в России, и это было невероятно. Но когда он перешел в «Арсенал», он не смог сохранить прежний уровень игры. Как мы знаем, если ты талантлив, то ты должен поддерживать это. К сожалению, он не справился с этим. Но было здорово поиграть рядом с ним.
С Павлюченко я поиграл в «Тоттенхэме», он очень крутой парень. Он не говорит, а делает, настоящий профессионал. Было очень хорошо с ним играть и видеть, как действовала тогда наша атака вместе с ним.
- Галлас завершил карьеру в 2014 году.
- Больше всего матчей он провел за «Челси» (2001-2006 годы).
- Галлас со сборной брал Кубок конфедераций.