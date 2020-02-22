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  • Галлас: «Аршавин не сохранил в «Арсенале» уровень. Талант нужно поддерживать. Павлюченко – очень крутой: не говорит, а делает»

Галлас: «Аршавин не сохранил в «Арсенале» уровень. Талант нужно поддерживать. Павлюченко – очень крутой: не говорит, а делает»

22 февраля 2020, 21:24
18

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас вспомнил время выступления с российскими игроками. С ними француз пересекался в АПЛ.

– Какие воспоминания остались от игры с российскими футболистами: с Андреем Аршавиным, Романом Павлюченко?

– Я играл рядом с ними несколько лет. Андрей Аршавин, как по мне, был очень хорошим и талантливым футболистом. До того, как он пришел в «Арсенал», я видел, как он играл в России, и это было невероятно. Но когда он перешел в «Арсенал», он не смог сохранить прежний уровень игры. Как мы знаем, если ты талантлив, то ты должен поддерживать это. К сожалению, он не справился с этим. Но было здорово поиграть рядом с ним.

С Павлюченко я поиграл в «Тоттенхэме», он очень крутой парень. Он не говорит, а делает, настоящий профессионал. Было очень хорошо с ним играть и видеть, как действовала тогда наша атака вместе с ним.

  • Галлас завершил карьеру в 2014 году.
  • Больше всего матчей он провел за «Челси» (2001-2006 годы).
  • Галлас со сборной брал Кубок конфедераций.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Павлюченко Роман Галлас Вильям
Комментарии (18)
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СССР 1985
1582400312
Галлас видимо забыл, что именно Андрей помог Арсеналу в сезоне 2008/2009 играть в ЛЧ. И он наверно забыл как играл и что сделал для команды Андрей уже во втором сезоне 2009/2010, ну и так далее... И то что Шава в 2009 году был признан по многим версиям и рейтингам лучшим игроком АПЛ, в 2010 году был лучшим по созданным голевым моментам в АПЛ, в сезоне 2010/2011 был лучшим в Арсенале по системе гол плюс пас (10+18) за сезон.m.euro-football.ru/article/31/666215_castrol_index_arshavin_-_glavnyiy_kanonir_apl Кто-то скажет чушь, а другие бездумно в это верят. Если это не получилось сохранить прежний уровень. то что же говорить о других игроках Арсенала и АПЛ в целом
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