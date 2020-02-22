Галлас: «Аршавин не сохранил в «Арсенале» уровень. Талант нужно поддерживать. Павлюченко – очень крутой: не говорит, а делает»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас вспомнил время выступления с российскими игроками. С ними француз пересекался в АПЛ.
– Какие воспоминания остались от игры с российскими футболистами: с Андреем Аршавиным, Романом Павлюченко?
– Я играл рядом с ними несколько лет. Андрей Аршавин, как по мне, был очень хорошим и талантливым футболистом. До того, как он пришел в «Арсенал», я видел, как он играл в России, и это было невероятно. Но когда он перешел в «Арсенал», он не смог сохранить прежний уровень игры. Как мы знаем, если ты талантлив, то ты должен поддерживать это. К сожалению, он не справился с этим. Но было здорово поиграть рядом с ним.
С Павлюченко я поиграл в «Тоттенхэме», он очень крутой парень. Он не говорит, а делает, настоящий профессионал. Было очень хорошо с ним играть и видеть, как действовала тогда наша атака вместе с ним.
- Галлас завершил карьеру в 2014 году.
- Больше всего матчей он провел за «Челси» (2001-2006 годы).
- Галлас со сборной брал Кубок конфедераций.