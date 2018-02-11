Галлас: «Для Абрамовича футбол — это не бизнес»

Бывший полузащитник «Челси» Вильям Галлас рассказал о своем отношении к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.

– Вы когда-нибудь общались с Абрамовичем?

– Знаешь, да. У меня была небольшая травма – в какой-то игре я получил болезненный удар. Не знаю, как сейчас, а 14-15 назад лет Абрамович приходил в раздевалку после каждого матча. Неважно, выиграли мы или проиграли. В тот раз я был заменен из-за травмы. А он спускался по лестнице в раздевалку и спросил меня: «Ты как, в порядке?» Да, отвечаю, все окей. Было очень приятно. Я понимал, что он президент, но футбол для него – это не бизнес. Когда ты действительно любишь игру, тебе интересно, что происходит с твоими игроками.