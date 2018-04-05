Галлас: «Если Абрамовича вынудят покинуть «Челси», то от этого выиграет тот клуб, который он выкупит»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас уверен, что если власти Англии вынудят владельца «Челси» Романа Абрамовича покинуть лондонский клуб, то от этого выиграет любой другой клуб, который купит российский олигарх.

«До того как Абрамович стал владельцем (я предпочитаю не называть его акционером) «Челси», этот клуб в течение 50 лет не выигрывал чемпионат Англии.

Уже на второй год после прихода Абрамовича они выиграли национальное первенство, причем два раза подряд. «Аристократы» завоевывали и другие титулы, выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы. Так что результат работы российского владельца только положительный. Он очень многое сделал для клуба.

Если в какой-то момент он будет вынужден покинуть «Челси», то от этого выиграет только другой клуб – тот, который он выкупит. С этим человеком команды быстро добиваются результата», – считает Галлас.