Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галлас: «Если Абрамовича вынудят покинуть «Челси», то от этого выиграет тот клуб, который он выкупит»

    Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас уверен, что если власти Англии вынудят владельца «Челси» Романа Абрамовича покинуть лондонский клуб, то от этого выиграет любой другой клуб, который купит российский олигарх.

    «До того как Абрамович стал владельцем (я предпочитаю не называть его акционером) «Челси», этот клуб в течение 50 лет не выигрывал чемпионат Англии.

    Уже на второй год после прихода Абрамовича они выиграли национальное первенство, причем два раза подряд. «Аристократы» завоевывали и другие титулы, выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы. Так что результат работы российского владельца только положительный. Он очень многое сделал для клуба.

    Если в какой-то момент он будет вынужден покинуть «Челси», то от этого выиграет только другой клуб – тот, который он выкупит. С этим человеком команды быстро добиваются результата», – считает Галлас.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 апреля 2018, 23:12

      Даже ФК Анадырь мог бы громыхнуть на всю Европу! Под его-то руководством..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 04:15

      в рф точно не останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 апреля 2018, 10:58

      Если его вынудят уйти из Англии, тогда ему придётся поднимать только Амкар.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11