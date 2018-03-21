Галлас посоветовал «Челси» отпустить Куртуа и Азара в «Реал»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас рекомендует лондонцам отказаться от идеи удерживания в составе голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара. Ранее сообщалось, что в их услугах заинтересован «Реал».

«В футбольном мире есть много классных игроков, поэтому, если Азар или Куртуа хотят покинуть «Челси», то найти им замену можно будет. Задача скаутской службы как раз в этом и заключается – найти правильных игроков.

Да, зачастую руководствую клуба приходится принимать сложные решения. Лучшие игроки бывает покидают команды.

Причины? Они могут быть разными. Может быть, потому, что они хотят играть в другой лиге. Может быть, потому, что уже все выиграли с этим клубом», – приводит слова Галласа SkySports.