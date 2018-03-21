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    Галлас посоветовал «Челси» отпустить Куртуа и Азара в «Реал»

    Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас рекомендует лондонцам отказаться от идеи удерживания в составе голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара. Ранее сообщалось, что в их услугах заинтересован «Реал».

    «В футбольном мире есть много классных игроков, поэтому, если Азар или Куртуа хотят покинуть «Челси», то найти им замену можно будет. Задача скаутской службы как раз в этом и заключается – найти правильных игроков.

    Да, зачастую руководствую клуба приходится принимать сложные решения. Лучшие игроки бывает покидают команды.

    Причины? Они могут быть разными. Может быть, потому, что они хотят играть в другой лиге. Может быть, потому, что уже все выиграли с этим клубом», – приводит слова Галласа SkySports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 марта 2018, 11:22

      Куртуа может в Челси остаться

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 21 марта 2018, 10:04

      было бы здорово))) если они в Реал перейдут)

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