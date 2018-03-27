Галлас: «Черчесов не вызывает Денисова в сборную России? Это неправильно!

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас прокомментировал тот факт, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает в национальную команду Игоря Денисова.

Напомним, что у Черчесова имеются разногласия с хавбеком «Локомотива».

– Дидье Дешам уже три года не вызывает Бензема не по спортивным причинам. Справедливо?

– Это распространенная тема во Франции. Мы должны знать все детали конфликта, чтобы ответить на ваш вопрос. Иногда нам просто нужно принять выбор тренера.

– В сборной России сложилась подобная ситуация. Тренер не вызывает одного футболиста уже два года по личным причинам, хотя этот игрок – один из лучших в своем амплуа. Как вы считаете, нужно ли им помириться ради выгоды сборной?

– По-хорошему, да. Футболисты и тренеры должны оставить все личные причины вне сборной. В национальной команде должны играть только лучшие, это следует из названия – в ней собраны сильнейшие футболисты нации. Бывают игроки с большим эго, и многие тренеры отказываются работать с такими. Но это неправильно. Такой футболист должен быть в сборной, потому что он лучший.