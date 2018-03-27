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  • Галлас: «Черчесов не вызывает Денисова в сборную России? Это неправильно!

Галлас: «Черчесов не вызывает Денисова в сборную России? Это неправильно!

27 марта 2018, 01:27
16

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас прокомментировал тот факт, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывает в национальную команду Игоря Денисова.

Напомним, что у Черчесова имеются разногласия с хавбеком «Локомотива».

– Дидье Дешам уже три года не вызывает Бензема не по спортивным причинам. Справедливо?

– Это распространенная тема во Франции. Мы должны знать все детали конфликта, чтобы ответить на ваш вопрос. Иногда нам просто нужно принять выбор тренера.

– В сборной России сложилась подобная ситуация. Тренер не вызывает одного футболиста уже два года по личным причинам, хотя этот игрок – один из лучших в своем амплуа. Как вы считаете, нужно ли им помириться ради выгоды сборной?

– По-хорошему, да. Футболисты и тренеры должны оставить все личные причины вне сборной. В национальной команде должны играть только лучшие, это следует из названия – в ней собраны сильнейшие футболисты нации. Бывают игроки с большим эго, и многие тренеры отказываются работать с такими. Но это неправильно. Такой футболист должен быть в сборной, потому что он лучший.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Галлас Вильям Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Александ1982
1522112807
честно, что такого в этом Динисове?? еще один пешеход!? ну суперского таланта я в нем не вижу!
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Ще Гевара
1522120796
Денисов-трудяга, как минимум попробовать можно было.
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Dimon 007
1522122429
Черчесов странный конечно... Понтарезов вроде Акинфеева и Дзагоева вызывает, а Денисова нет! Потому что знает, что Денисов их быстро на хер пошлёт и будет конфликт... Обидно.
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Чуни Муни
1522123533
Папа Карло нашей сборной, ну что тут скажешь.
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bumer_moscow
1522128837
Да
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bolela_16
1522129381
болтовня...
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С@НЁК.
1522130538
Это Россия.
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OfaZavr
1522139358
ну вот еще одно адекватное мнение, да только что толку если один тип уперся как баран.
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Бан
1522141503
Денисов уже не тот, да и в лучшее время он не был универсалом. Может играть только опорника, в то время, как остальные сборники тянут на любую позицию в полузащите. Может стоило бы попробовать его в защите. Думаю будет не хуже нынешних.
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O-Z
1522159327
Черчесов Чёрт усатый.
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