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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 03 марта 2013
Тоттенхэм
03.03.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
37'
Г. Бэйл
39'
А. Леннон
51'
П. Мертезакер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
В. Галлас
️️️️
А. Леннон
90'
+7
Желтая карточка
К. Уокер
90'
+6
Замена
Д. Ливермор
️️️️
М. Дембеле
88'
Травма
М. Дембеле
87'
77'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Артета
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Адебайор
67'
Травма
Э. Адебайор
66'
61'
Замена
Т. Росицки
️️️️
К. Дженкинсон
51'
ГОЛ! 2:1!
П. Мертезакер
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 2:0!
А. Леннон
Пас отдал
С. Паркер
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Сигурдссон
37'
30'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Я. Вертонген
29'
Желтая карточка
Э. Адебайор
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛВ
8
Скотт Паркер
ОП
8
Мусса Дембеле
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4-2-1-2-1
1
Льорис
32
Ассу-Экотто
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
8
Паркер
8
Дембеле
18
Бэйл
10
Сигурдссон
12
Леннон
25
Адебайор
4-1-2-2-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
4
Вермален
4
Мертезакер
18
Монреаль
8
Артета
21
Рэмзи
10
Уилшир
32
Уолкотт
8
Касорла
9
Жиру
12
Леннон
36
Галлас
36
Галлас
12
Леннон
8
Дембеле
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Дембеле
25
Адебайор
9
Дефо
9
Дефо
25
Адебайор
6
Дженкинсон
10
Росицки
10
Росицки
6
Дженкинсон
8
Артета
10
Подольски
10
Подольски
8
Артета
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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