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Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 25 августа 2012
Тоттенхэм
25.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
74'
Б. Ассу-Экотто
90'
Д. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
Г. Маколи
81'
Желтая карточка
С. Рид
78'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Л. Риджуэлл
Замена
Д. Дженас
️️️️
Д. Дефо
77'
75'
Замена
К. Брант
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Сандро
74'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассу-Экотто
Пас отдал
Г. Сигурдссон
74'
63'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Р. ван дер Ваарт
63'
30'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
14
Вертонген
2
Уокер
8
Ливермор
30
Сандро
12
Леннон
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
4-4-2
12
Фостер
18
Рид
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
21
Мулумбу
7
Моррисон
22
Якоб
18
Дорранс
32
Фортуне
7
Лонг
9
Дефо
16
Дженас
16
Дженас
9
Дефо
30
Сандро
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
25
Адебайор
8
ван дер Ваарт
18
Дорранс
11
Брант
11
Брант
18
Дорранс
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
24
Риджуэлл
9
Розенберг
9
Розенберг
24
Риджуэлл
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
23
Карло Кудичини
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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