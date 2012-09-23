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Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 23 сентября 2012
Тоттенхэм
23.09.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
60'
А. Форлин (АГ)
61'
Д. Дефо
32'
Б. Замора
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
90'
+4
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
К. Демпси
88'
77'
Замена
Д. Макки
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
74'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Форлин
Пас отдал
С. Колкер
60'
54'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
С. Колкер
️️️️
Г. Сигурдссон
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Замора
Пас отдал
А. Форлин
3'
Замена
К. Дайер
️️️️
Ж. Босингва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛАЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
30
Сандро
ОП
8
Мусса Дембеле
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
3
Жозе Босингва
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
18
Алехандро Форлин
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
33
Пак Джи Сун
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
3-3-2-1-1
24
Фридель
14
Вертонген
36
Галлас
2
Уокер
18
Бэйл
30
Сандро
8
Дембеле
2
Демпси
12
Леннон
10
Сигурдссон
9
Дефо
4-1-4-1
20
Сезар
5
Онуоха
17
Нельсен
6
Хилл
3
Босингва
18
Форлин
98
Райт-Филлипс
23
Гранеро
33
Пак Джи Сун
30
Хойлетт
25
Замора
10
Сигурдссон
29
Колкер
29
Колкер
10
Сигурдссон
2
Демпси
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
2
Демпси
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
3
Босингва
18
Дайер
18
Дайер
3
Босингва
98
Райт-Филлипс
12
Макки
12
Макки
98
Райт-Филлипс
25
Замора
12
Сиссе
12
Сиссе
25
Замора
Остались в запасе
Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
5
Макс Эмер
ЦЗ
31
Роберт Грин
ВР
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
5
Макс Эмер
ЦЗ
31
Роберт Грин
ВР
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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