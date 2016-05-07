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Полен Пюэль
Статистика
Полен Пюэль - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1997 (29), Ницца
#34 | Нападающий
179 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2 : 0
07.05.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
1 : 0
30.04.2016
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2 : 0
22.04.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
1 : 1
15.04.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 1
02.04.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1 : 0
06.02.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1 : 0
03.02.2016
Тулуза
1' - 52'
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2 : 0
31.01.2016
Ницца
70' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
18.12.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
04.12.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 0
01.12.2015
Ницца
1' - 62'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2 : 0
28.11.2015
Ницца
77' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
3 : 0
20.11.2015
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 1
08.11.2015
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
1 : 2
04.11.2015
Нант
81' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0 : 0
01.11.2015
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3 : 1
24.10.2015
Ницца
85' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0 : 1
12.09.2015
Генгам
81' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
29.08.2015
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
2 : 1
22.08.2015
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3 : 3
15.08.2015
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1 : 2
08.08.2015
Монако
Был в запасе
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