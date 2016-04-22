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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 22 апреля 2016
Ницца
22.04.2016, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
11'
В. Жермен
56'
А. Бен Арфа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Реймс
Замена
Д. Кэдди
️️️️
А. Бен Арфа
90'
Желтая карточка
Ж. Пье
86'
83'
Замена
О. Мфулу
️️️️
А. Ндом
Замена
Р. Вальтер
️️️️
А. Плеа
78'
75'
Желтая карточка
Х. Траоре
74'
Замена
Г. Кюи
️️️️
У. Родригес
58'
Желтая карточка
А. Тюран
57'
Замена
П. Оньянге
️️️️
Э. Вебер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Бен Арфа
56'
55'
Желтая карточка
Э. Вебер
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
А. Бен Арфа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Антуан Конте
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
21
Уго Родригес
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
36
Дориан Кэдди
ЦФ
34
Полен Пюэль
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
26
Пье
44
Байссе
23
Ле Марша
21
Перейра
14
Сери
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
14
Плеа
98
Жермен
3-3-1-3
1
Каррассо
28
Вебер
2
Манди
89
Тюран
14
Траоре
6
Дево
19
Конте
21
Родригес
39
Ндом
14
Шарбонье
12
де Превилль
8
Бен Арфа
36
Кэдди
36
Кэдди
8
Бен Арфа
14
Плеа
6
Вальтер
6
Вальтер
14
Плеа
39
Ндом
12
Мфулу
12
Мфулу
39
Ндом
28
Вебер
8
Оньянге
8
Оньянге
28
Вебер
21
Родригес
99
Кюи
99
Кюи
21
Родригес
Остались в запасе
Ницца
Реймс
34
Полен Пюэль
ЦФ
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Косси Агасса
ВР
13
Франк Синьорино
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Остались в запасе
16
Косси Агасса
ВР
13
Франк Синьорино
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Ницца - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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