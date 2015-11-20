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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 20 ноября 2015
Ницца
20.11.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Лион
20'
В. Жермен
49'
М. Янга-Мбива (АГ)
71'
В. Косьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
Замена
С. Раериариманана
️️️️
В. Косьелло
86'
83'
Желтая карточка
Ж. Морель
Замена
А. Менди
️️️️
Н. Хульт
79'
Замена
Ж. Корреа
️️️️
В. Жермен
79'
76'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 3:0!
В. Косьелло
Пас отдал
Ж. Пье
71'
64'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
С. Дардер
64'
Замена
М. Корне
️️️️
К. Бове
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Янга-Мбива
49'
25'
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
Р. Женевуа
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
3-2-3-1-1
1
Хассен
23
Ле Марша
25
Женевуа
44
Байссе
23
Хульт
26
Пье
14
Сери
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
3-1-3-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
21
Морель
25
Гоналон
4
Ферри
8
Толиссо
10
Дардер
28
Вальбуэна
12
Бове
91
Ляказетт
98
Жермен
33
Корреа
33
Корреа
98
Жермен
26
Косьелло
20
Раериариманана
20
Раериариманана
26
Косьелло
23
Хульт
19
Менди
19
Менди
23
Хульт
10
Дардер
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
10
Дардер
12
Бове
70
Корне
70
Корне
12
Бове
28
Вальбуэна
10
Мальбранк
10
Мальбранк
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Ницца
Лион
34
Полен Пюэль
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Ницца - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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