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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 28 ноября 2015
Тулуза
28.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
31'
М. Брейтуэйт (П)
58'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
90'
+1
Желтая карточка
М. Ле Марша
Замена
А. Регаттен
️️️️
В. Бен-Йеддер
83'
77'
Замена
П. Пюэль
️️️️
В. Жермен
77'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
А. Пешич
️️️️
М. Брейтуэйт
76'
Замена
А. Бли
️️️️
Я. Бодигер
76'
62'
Желтая карточка
Ж. Пье
Желтая карточка
З. Машаш
60'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
58'
31'
Замена
Й. Кардиналь
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Брейтуэйт
31'
29'
Красная карточка
М. Хассен
Желтая карточка
Сомалья
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
3-3-1-3
40
Лафон
32
Тиссеран
6
Диоп
2
Матеус
29
Машаш
14
Бодигер
7
Сомалья
8
Трехо
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
3-2-3-1-1
1
Хассен
23
Ле Марша
24
Бодмер
25
Женевуа
21
Перейра
26
Пье
14
Сери
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Бодигер
29
Бли
29
Бли
14
Бодигер
10
Бен-Йеддер
17
Регаттен
17
Регаттен
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
8
Пешич
8
Пешич
22
Брейтуэйт
98
Жермен
34
Пюэль
34
Пюэль
98
Жермен
21
Перейра
30
Кардиналь
30
Кардиналь
21
Перейра
8
Бен Арфа
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
23
Никлас Хульт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Тулуза - Ницца
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Муниципал
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