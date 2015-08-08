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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 08 августа 2015
Ницца
08.08.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Монако
7'
В. Жермен
51'
Б. Силва
62'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Желтая карточка
П. Байссе
84'
71'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
А. Марсьяль
Замена
С. Бенрахма
️️️️
А. Бен Арфа
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Л. Курзава
51'
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва
Пас отдал
А. Марсьяль
45'
+3
Желтая карточка
Р. Карвалью
Вторая желтая
О. Боскальи
44'
43'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дирар
41'
Желтая карточка
Л. Курзава
Желтая карточка
А. Плеа
39'
Замена
М. Хассен
️️️️
С. Пуплен
37'
Замена
К. Гомис
️️️️
М. Бодмер
29'
25'
Замена
Б. Силва
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
О. Боскальи
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
А. Плеа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
16
Симон Пуплен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
55
Кевин Гомис
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-3-1-2
16
Пуплен
21
Боскальи
44
Байссе
23
Ле Марша
24
Бодмер
26
Косьелло
14
Сери
6
Менди
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Плеа
3-1-3-1-2
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
3
Курзава
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
8
Дирар
8
Пашалич
8
Иван Кавалейру
9
Марсьяль
16
Пуплен
1
Хассен
1
Хассен
16
Пуплен
24
Бодмер
55
Гомис
55
Гомис
24
Бодмер
8
Бен Арфа
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Бен Арфа
8
Пашалич
20
Силва
20
Силва
8
Пашалич
8
Дирар
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Дирар
9
Марсьяль
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ницца
Монако
34
Полен Пюэль
ЦФ
8
Махамане Траоре
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
8
Махамане Траоре
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Ницца - Монако
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Помощники судьи:
Тюгдюаль Филипп
Давид Бенеш
Резервный судья:
Флоран Батта
Стадион:
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