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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Кан
Ницца - Кан: обзор матча 22 августа 2015
Ницца
22.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кан
66'
А. Бен Арфа
77'
А. Плеа
67'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Кан
Замена
А. Менди
️️️️
А. Плеа
83'
82'
Желтая карточка
Д. Луи
80'
Замена
Д. Луи
️️️️
В. Бесса
ГОЛ! 2:1!
А. Плеа
Пас отдал
Н. Менди
77'
75'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
72'
Желтая карточка
Н. Соб
Замена
В. Маллманн
️️️️
В. Косьелло
72'
Желтая карточка
В. Косьелло
71'
69'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Л. Нангис
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
Л. Нангис
ГОЛ! 1:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
В. Косьелло
66'
Замена
Ж. Корреа
️️️️
К. Гомис
46'
45'
Желтая карточка
Л. Нангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
33
Валентин Вуасин
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-3-1-2
1
Хассен
26
Пье
44
Байссе
21
Боскальи
55
Гомис
6
Менди
26
Косьелло
14
Сери
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Плеа
4-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
44
Алхадур
22
Делаплас
2
Соб
11
Бесса
25
Фере
7
Нангис
9
Делор
55
Гомис
33
Корреа
33
Корреа
55
Гомис
26
Косьелло
42
Маллманн
42
Маллманн
26
Косьелло
14
Плеа
19
Менди
19
Менди
14
Плеа
11
Бесса
14
Луи
14
Луи
11
Бесса
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
7
Нангис
20
Базиль
20
Базиль
7
Нангис
Остались в запасе
Ницца
Кан
34
Полен Пюэль
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
33
Валентин Вуасин
ЦП
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
33
Валентин Вуасин
ЦП
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Ницца - Кан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Помощники судьи:
Себастьян Денис
Резервный судья:
Ромен Лисорг
Стадион:
Альянс Ривьера
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