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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Сент-Этьен
Ницца - Сент-Этьен: обзор матча 07 мая 2016
Ницца
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
86'
В. Жермен
89'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Сент-Этьен
Замена
М. Бодмер
️️️️
В. Жермен
90'
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
Пас отдал
М. Траоре
89'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
А. Плеа
86'
79'
Замена
П. Полома
️️️️
Н. Ру
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
77'
Желтая карточка
Й. Кардиналь
75'
Желтая карточка
Р. Женевуа
74'
74'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
74'
Желтая карточка
Р. Коад
72'
Красная карточка
Ф. Табану
70'
Замена
Р. Амума
️️️️
В. Эйссерик
59'
Замена
Р. Коад
️️️️
В. Пажо
56'
Вторая желтая
К. Малку
54'
Желтая карточка
К. Малку
22'
Желтая карточка
В. Эйссерик
Замена
Р. Женевуа
️️️️
М. Ле Марша
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
26
Пье
44
Байссе
23
Ле Марша
21
Перейра
26
Косьелло
6
Менди
14
Сери
8
Бен Арфа
98
Жермен
14
Плеа
4-5-1
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
19
Погба
32
Ассу-Экотто
18
Лемуан
11
Клеман
17
Пажо
27
Табану
9
Эйссерик
26
Ру
23
Ле Марша
25
Женевуа
25
Женевуа
23
Ле Марша
98
Жермен
24
Бодмер
24
Бодмер
98
Жермен
14
Сери
8
Траоре
8
Траоре
14
Сери
9
Эйссерик
17
Амума
17
Амума
9
Эйссерик
26
Ру
39
Полома
39
Полома
26
Ру
17
Пажо
24
Коад
24
Коад
17
Пажо
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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