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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 01 ноября 2015
Ницца
01.11.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
90'
+3
Замена
М. Мартен
️️️️
Б. Гийом
88'
Замена
С. Гирасси
️️️️
С. Буфал
Желтая карточка
Ф. Онора
85'
Замена
Ф. Онора
️️️️
В. Косьелло
83'
79'
Замена
Я. Йебоа
️️️️
М. Оббади
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
72'
63'
Желтая карточка
М. Оббади
Замена
А. Менди
️️️️
В. Маллманн
56'
41'
Желтая карточка
А. Сумаоро
33'
Желтая карточка
Э. Ботик
Желтая карточка
В. Косьелло
33'
Желтая карточка
Р. Перейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
9
Франк Онора
ПВ
34
Полен Пюэль
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Яу Йебоа
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-4-1-1
1
Хассен
26
Пье
44
Байссе
23
Ле Марша
21
Перейра
14
Сери
26
Косьелло
6
Менди
42
Маллманн
8
Бен Арфа
98
Жермен
4-2-1-2
1
Эньяма
19
Сидибе
5
Сумаоро
31
Сунзу
2
Сивелли
15
Бальмон
24
Мавуба
17
Буфал
9
Гийом
11
Ботик
26
Косьелло
9
Онора
9
Онора
26
Косьелло
14
Сери
8
Траоре
8
Траоре
14
Сери
42
Маллманн
19
Менди
19
Менди
42
Маллманн
21
Оббади
14
Йебоа
14
Йебоа
21
Оббади
9
Гийом
15
Мартен
15
Мартен
9
Гийом
17
Буфал
9
Гирасси
9
Гирасси
17
Буфал
Остались в запасе
Ницца
Лилль
34
Полен Пюэль
ЦФ
23
Никлас Хульт
ЛЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Майк Меньян
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
23
Никлас Хульт
ЛЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Ницца - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Альянс Ривьера
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