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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 06 февраля 2016
Монако
06.02.2016, суббота, 16:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
81'
Т. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
Желтая карточка
Ж. Моутинью
90'
+5
Желтая карточка
Б. Силва
90'
+2
Желтая карточка
Д. Субашич
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Моутинью
90'
90'
Желтая карточка
Р. Перейра
87'
Замена
А. Менди
️️️️
Ж. Мишель Сери
83'
Замена
Д. Кэдди
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакайоко
Пас отдал
Ж. Моутинью
81'
80'
Желтая карточка
Ж. Пье
68'
Замена
М. Бодмер
️️️️
Р. Вальтер
Замена
Г. Каррийо
️️️️
М. Пашалич
66'
Замена
Э. Кошта
️️️️
В. Лав
60'
Красная карточка
Н. Дирар
48'
Желтая карточка
Н. Дирар
48'
45'
Желтая карточка
М. Ле Марша
44'
Желтая карточка
В. Косьелло
26'
Желтая карточка
Й. Кардиналь
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ф. Коэнтрау
12'
8'
Желтая карточка
В. Жермен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
33
Корентен Тирар
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Полен Пюэль
ЦФ
36
Дориан Кэдди
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
13
Уоллес
24
Раджи
6
Карвалью
6
Фабиньо
8
Дирар
8
Моутинью
20
Силва
8
Пашалич
19
Вагнер Лав
4-4-1-1
30
Кардиналь
21
Перейра
23
Ле Марша
44
Байссе
26
Пье
6
Менди
6
Вальтер
14
Сери
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
17
Коэнтрау
8
Бакайоко
8
Бакайоко
17
Коэнтрау
19
Вагнер Лав
11
Кошта
11
Кошта
19
Вагнер Лав
8
Пашалич
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Пашалич
8
Бен Арфа
36
Кэдди
36
Кэдди
8
Бен Арфа
6
Вальтер
24
Бодмер
24
Бодмер
6
Вальтер
14
Сери
19
Менди
19
Менди
14
Сери
Остались в запасе
Монако
Ницца
33
Корентен Тирар
ЦФ
47
Мохамед Шаиби
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
23
Никлас Хульт
ЛЗ
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
33
Корентен Тирар
ЦФ
47
Мохамед Шаиби
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монако - Ницца
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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