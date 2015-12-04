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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 04 декабря 2015
Ницца
04.12.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
35'
Э. Кавани
44'
З. Ибрагимович (П)
62'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
84'
Желтая карточка
С. Орье
Замена
С. Раериариманана
️️️️
В. Косьелло
83'
77'
Замена
Л. Моура
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
С. Бенрахма
️️️️
В. Жермен
77'
76'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Т. Мотта
Замена
О. Боскальи
️️️️
Р. Женевуа
62'
62'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
58'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
Красная карточка
Н. Хульт
44'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Ибрагимович
40'
Желтая карточка
Б. Матюиди
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
44
Байссе
23
Ле Марша
24
Бодмер
23
Хульт
25
Женевуа
26
Косьелло
6
Менди
14
Сери
8
Бен Арфа
98
Жермен
4-1-2-1-2
1
Трапп
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
21
Стамбули
8
Мотта
8
Матюиди
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Кавани
26
Косьелло
20
Раериариманана
20
Раериариманана
26
Косьелло
25
Женевуа
21
Боскальи
21
Боскальи
25
Женевуа
98
Жермен
10
Бенрахма
10
Бенрахма
98
Жермен
8
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Матюиди
11
Ибрагимович
7
Моура
7
Моура
11
Ибрагимович
8
Мотта
22
Лавесси
22
Лавесси
8
Мотта
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Спорт 1
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