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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 02 апреля 2016
ПСЖ
02.04.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 1
Завершен
Ницца
15'
З. Ибрагимович
34'
З. Ибрагимович
48'
Д. Луис
82'
З. Ибрагимович
18'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
90'
Замена
С. Раериариманана
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 4:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Рабьо
82'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Л. Моура
80'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Т. Мотта
69'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Онженда
69'
Желтая карточка
Т. Силва
68'
64'
Замена
В. Маллманн
️️️️
В. Косьелло
64'
Замена
Ф. Онора
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 3:1!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Онженда
48'
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
34'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Луис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
34
Полен Пюэль
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
5
Маркиньос
4
Луис
3
Силва
14
Рабьо
8
Матюиди
8
Мотта
7
Моура
26
Онженда
11
Ибрагимович
4-3-1-2
30
Кардиналь
21
Перейра
44
Байссе
23
Ле Марша
23
Хульт
26
Косьелло
14
Сери
6
Менди
8
Бен Арфа
14
Плеа
98
Жермен
7
Моура
28
Нкунку
28
Нкунку
7
Моура
8
Мотта
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мотта
26
Онженда
10
Кавани
10
Кавани
26
Онженда
14
Плеа
9
Онора
9
Онора
14
Плеа
14
Сери
20
Раериариманана
20
Раериариманана
14
Сери
26
Косьелло
42
Маллманн
42
Маллманн
26
Косьелло
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча ПСЖ - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Парк де Пренс
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