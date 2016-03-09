Жюль Года - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Жюль
|Фамилия
|Года
|Команда
|Тур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Имя
|Жюль
|Фамилия
|Года
|Команда
|Тур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|3
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:0
|Кан (Кан)
|09.03.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:3
|Труа (Труа)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|22.01.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|02.12.2015
|1' -41'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Газелек (Аяччо)
|28.11.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|16.08.2015
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|08.08.2015
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Газелек (Аяччо)