Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вольфганг Хесль - статистика

Завершил карьеру
13 января 1986 (40), Наббург
#1 | Вратарь
186 см | 80 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
1
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
1 : 1
08.05.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
4 : 0
01.05.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
5 : 1
25.04.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
0 : 1
17.04.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бохум
1 : 2
11.04.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
0 : 0
04.04.2010
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
28.03.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гамбург
2 : 2
21.03.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
4 : 2
14.03.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
1 : 0
06.03.2010
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
1 : 0
28.02.2010
Гамбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
0 : 0
20.02.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
13.02.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
3 : 3
06.02.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
1 : 1
29.01.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.01.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
2 : 0
16.01.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
2 : 1
20.12.2009
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0 : 4
12.12.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
0 : 0
05.12.2009
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 1
28.11.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
0 : 1
22.11.2009
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 2
08.11.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 3
31.10.2009
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 3
25.10.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2009
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 3
04.10.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
1 : 0
26.09.2009
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 1
20.09.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
3 : 1
12.09.2009
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3 : 1
30.08.2009
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
2 : 4
23.08.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
4 : 1
15.08.2009
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 1
09.08.2009
Гамбург
Был в запасе
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
9
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
92
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+