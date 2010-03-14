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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 14 марта 2010
Байер
14.03.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Гамбург
22'
Ш. Кисслинг
55'
Э. Дердийок
63'
Ш. Кисслинг
84'
Г. Кастро
33'
З. Роберто
83'
Д. Розегнал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
Замена
Л. Синкевич
️️️️
Т. Барнетта
Замена
П. Хельмес
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 4:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Э. Дердийок
ГОЛ! 3:2!
Д. Розегнал
Пас отдал
П. Троховски
Желтая карточка
Э. Дердийок
Замена
Л. Бендер
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Д. Питройпа
️️️️
З. Роберто
Замена
М. Берг
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Аого
ГОЛ! 3:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Р. Аугусто
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Д. Швааб
ГОЛ! 1:1!
З. Роберто
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
3
Кадлец
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
10
Барнетта
23
Видаль
8
Кастро
7
Аугусто
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
14
Розегнал
3
Аого
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
7
Янсен
33
Петрич
9
ван Нистелрой
10
Барнетта
6
Синкевич
6
Синкевич
10
Барнетта
7
Аугусто
8
Бендер
8
Бендер
7
Аугусто
9
Дердийок
10
Хельмес
10
Хельмес
9
Дердийок
3
Аого
15
Троховски
15
Троховски
3
Аого
12
Зе Роберто
11
Питройпа
11
Питройпа
12
Зе Роберто
9
ван Нистелрой
33
Берг
33
Берг
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Байер
Гамбург
22
Бенедикт Фернандес
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Байер - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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