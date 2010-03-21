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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 21 марта 2010
Гамбург
21.03.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
40'
Р. ван Нистелрой
77'
Д. Питройпа
62'
К. Кураньи
68'
И. Ракитич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
Замена
М. Берг
️️️️
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 2:2!
Д. Питройпа
Пас отдал
П. Троховски
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Т. Торун
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Ракитич
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Замена
Эду
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
М. Янсен
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
П. Клюге
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Нистелрой
14'
Желтая карточка
П. Клюге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
4-3-1-2
1
Рост
7
Янсен
4
Матейсен
14
Розегнал
8
Ринкон
15
Троховски
12
Зе Роберто
14
Яролим
8
Торун
9
ван Нистелрой
33
Петрич
4-1-3-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
Хеведес
5
Бордон
26
Шмитц
16
Вестерманн
11
Ракитич
32
Матип
24
Клюге
22
Кураньи
8
Фарфан
8
Торун
11
Питройпа
11
Питройпа
8
Торун
9
ван Нистелрой
33
Берг
33
Берг
9
ван Нистелрой
24
Клюге
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
24
Клюге
32
Матип
16
Эду
16
Эду
32
Матип
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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