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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Гамбург
Бохум - Гамбург: обзор матча 11 апреля 2010
Бохум
11.04.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
32'
З. Дедич
18'
Р. Теше
88'
А. Йоханссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Гамбург
Замена
В. Хашемян
️️️️
Ф. Бениг
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Йоханссон
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Р. Теше
Желтая карточка
С. Шестак
Замена
М. Берг
️️️️
Г. Демель
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Эпалле
Замена
А. Йоханссон
️️️️
К. Дабровски
Желтая карточка
М. Пферцель
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Торун
Желтая карточка
М. Петрич
ГОЛ! 1:1!
З. Дедич
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Теше
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
29
Златко Дедич
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-3-3
29
Хеерваген
5
Бениг
24
Яхья
4
Мальтриц
6
Пферцель
90
Холтби
10
Марич
5
Дабровски
40
Эпалле
11
Шестак
29
Дедич
4-3-1-2
1
Рост
55
Демель
17
Боатенг
3
Аого
4
Матейсен
8
Теше
14
Яролим
12
Зе Роберто
8
Торун
33
Петрич
9
ван Нистелрой
40
Эпалле
28
Фукс
28
Фукс
40
Эпалле
5
Бениг
21
Хашемян
21
Хашемян
5
Бениг
5
Дабровски
4
Йоханссон
4
Йоханссон
5
Дабровски
8
Торун
15
Троховски
15
Троховски
8
Торун
8
Теше
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Теше
55
Демель
33
Берг
33
Берг
55
Демель
Остались в запасе
Бохум
Гамбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Остались в запасе
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Бохум - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рурштадион
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