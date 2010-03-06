Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 06 марта 2010
Гамбург
06.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Герта
40'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Герта
Замена
Г. Демель
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Замена
Г. Качар
️️️️
А. Рамос
Замена
Т. Гекас
️️️️
Л. Пищек
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Торун
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
М. Петрич
Замена
А. Вихнярек
️️️️
П. Дардаи
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Р. Хубник
ГОЛ! 1:0!
М. Янсен
13'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
16
Сисеро
ЦП
8
Пол Дардаи
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
3-5-1-1
1
Рост
4
Матейсен
14
Розегнал
3
Аого
7
Янсен
8
Ринкон
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Элиа
8
Торун
33
Петрич
3-2-3-2
33
Дробны
28
Лустенбергер
4
Хубник
3
Фридрих
26
Пищек
3
Кобиашвили
16
Сисеро
8
Дардаи
6
Кринге
20
Рамос
11
Раффаэл
7
Янсен
55
Демель
55
Демель
7
Янсен
8
Торун
15
Троховски
15
Троховски
8
Торун
33
Петрич
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
33
Петрич
20
Рамос
20
Качар
20
Качар
20
Рамос
26
Пищек
33
Гекас
33
Гекас
26
Пищек
8
Дардаи
18
Вихнярек
18
Вихнярек
8
Дардаи
Остались в запасе
Гамбург
Герта
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Гамбург - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Герта
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+