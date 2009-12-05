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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 05 декабря 2009
Гамбург
05.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
М. Петрич
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Т. Вайс
Замена
М. Петрич
️️️️
М. Берг
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. Теше
Желтая карточка
Г. Демель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
АП
15
Петр Троховски
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
(К)
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
19
Демба Ба
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
17
Боатенг
55
Демель
14
Яролим
7
Янсен
8
Ринкон
15
Троховски
8
Теше
33
Берг
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
25
Ворса
4
Шимунич
5
Комппер
4
Айхнер
14
Густаво
0
Вайс
23
Салихович
22
Эдуардо
7
Обаси Огбуке
19
Ба
8
Теше
11
Элиа
11
Элиа
8
Теше
33
Берг
33
Петрич
33
Петрич
33
Берг
0
Вайс
7
Вукчевич
7
Вукчевич
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
50000 из 57000 зрителей (87%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:25 (прямая)
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