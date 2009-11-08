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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 08 ноября 2009
Ганновер-96
08.11.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
26'
Д. Я Конан
88'
И. Штайнер (П)
15'
М. Янсен
44'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
Желтая карточка
Х. Балич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Штайнер
Желтая карточка
М. Берг
Желтая карточка
К. Шульц
Желтая карточка
Э. Элиа
Замена
Х. Эрнст
️️️️
С. Шахед
Замена
М. Берг
️️️️
Т. Торун
Замена
В. Рама
️️️️
К. Рауш
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Т. Торун
Желтая карточка
П. Троховски
ГОЛ! 1:2!
Э. Элиа
Замена
С. Шахед
️️️️
Д. Я Конан
Желтая карточка
Д. Розегнал
ГОЛ! 1:1!
Д. Я Конан
Желтая карточка
К. Джакпа
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Янсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
0
Роберт Энке
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
10
Хендрик Ханэ
ЦП
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
19
Вальдет Рама
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-3-1-2
0
Энке
15
Джакпа
19
Шульц
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
5
Балич
18
Пинту
10
Розенталь
24
Штайнер
11
Конан
4-5-1
1
Рост
14
Розегнал
3
Аого
17
Боатенг
4
Матейсен
15
Троховски
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
7
Янсен
8
Торун
34
Рауш
19
Рама
19
Рама
34
Рауш
Шахед
41
Эрнст
41
Эрнст
Шахед
11
Конан
23
Шахед
23
Шахед
11
Конан
17
Боатенг
8
Ринкон
8
Ринкон
17
Боатенг
8
Торун
33
Берг
33
Берг
8
Торун
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
10
Хендрик Ханэ
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
0
Яцек Кшинувек
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
10
Хендрик Ханэ
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
0
Яцек Кшинувек
АП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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