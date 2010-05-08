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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 08 мая 2010
Вердер
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
58'
К. Писарро
82'
Р. ван Нистелрой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
Замена
С. Предль
️️️️
М. Озил
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
З. Роберто
Желтая карточка
Д. Питройпа
Замена
М. Марин
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
Т. Фрингс
Замена
А. Хант
️️️️
Т. Боровски
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Аого
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Пас отдал
К. Фритц
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
14'
Желтая карточка
Д. Яролим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
6
Тим Боровски
ЛП
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
10
Месут Озил
АП
44
Филипп Баргфреде
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
44
Баргфреде
10
Озил
14
Писарро
9
Алмейда
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
15
Троховски
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Питройпа
33
Петрич
9
ван Нистелрой
10
Озил
4
Предль
4
Предль
10
Озил
6
Боровски
14
Хант
14
Хант
6
Боровски
9
Алмейда
22
Марин
22
Марин
9
Алмейда
3
Аого
11
Элиа
11
Элиа
3
Аого
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Вердер - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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