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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 25 апреля 2010
Хоффенхайм
25.04.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
5 : 1
Завершен
Гамбург
2'
В. Ибишевич
11'
В. Ибишевич
31'
Ч. Обаси Огбуке
72'
Ч. Обаси Огбуке
76'
С. Салихович
65'
Р. Теше
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
Желтая карточка
Т. Вайс
Замена
С. Бертрам
️️️️
Д. Аого
Замена
Ю. Райтала
️️️️
А. Бек
ГОЛ! 5:1!
С. Салихович
ГОЛ! 4:1!
Ч. Обаси Огбуке
Замена
М. Гульде
️️️️
Й. Шимунич
ГОЛ! 3:1!
Р. Теше
Замена
Т. Арслан
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Д. Розегнал
️️️️
М. Берг
ГОЛ! 3:0!
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
Й. Шимунич
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
11'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4-1-3-2
34
Хаас
4
Айхнер
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
3-5-2
1
Рост
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
8
Теше
14
Яролим
15
Троховски
8
Ринкон
11
Питройпа
33
Петрич
33
Берг
32
Бек
22
Райтала
22
Райтала
32
Бек
4
Шимунич
5
Гульде
5
Гульде
4
Шимунич
22
Эдуардо
7
Вукчевич
7
Вукчевич
22
Эдуардо
3
Аого
7
Бертрам
7
Бертрам
3
Аого
33
Берг
14
Розегнал
14
Розегнал
33
Берг
11
Питройпа
30
Арслан
30
Арслан
11
Питройпа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
1
Йенс Граль
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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