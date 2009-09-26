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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 26 сентября 2009
Гамбург
26.09.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
72'
М. Петрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
Замена
Р. Теше
️️️️
П. Троховски
Замена
М. Клозе
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:0!
М. Петрич
Пас отдал
З. Роберто
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
А. Оттль
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
А. Тимощук
Замена
М. Берг
️️️️
Г. Демель
Желтая карточка
З. Роберто
Желтая карточка
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
3
Деннис Аого
ЛП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
11
Эльеро Элиа
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
7
Франк Рибери
ЛФ
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
10
Ромео Кастелен
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-4-2
1
Рост
17
Боатенг
14
Розегнал
4
Матейсен
55
Демель
3
Аого
12
Зе Роберто
14
Яролим
15
Троховски
11
Элиа
33
Петрич
4-2-4
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
33
Брено
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
7
Рибери
15
Троховски
8
Теше
8
Теше
15
Троховски
55
Демель
33
Берг
33
Берг
55
Демель
44
Тимощук
16
Оттль
16
Оттль
44
Тимощук
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
31
Швайнштайгер
11
Клозе
11
Клозе
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Гамбург - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
57000 из 57000 зрителей (100%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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