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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 12 сентября 2009
Гамбург
12.09.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
30'
М. Петрич
58'
Э. Элиа
90'
З. Роберто
62'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
Замена
Д. Питройпа
️️️️
М. Берг
ГОЛ! 3:1!
З. Роберто
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Элиа
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Хильберт
Желтая карточка
Л. Маньин
Желтая карточка
Э. Элиа
Желтая карточка
Й. Леманн
Замена
З. Кузманович
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 2:1!
П. Погребняк
ГОЛ! 2:0!
Э. Элиа
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Какау
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 1:0!
М. Петрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
4-4-2
1
Рост
4
Матейсен
3
Аого
17
Боатенг
14
Розегнал
15
Троховски
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Элиа
33
Берг
33
Петрич
3-5-1-1
13
Леманн
35
Таски
15
Дельпьер
23
Маньин
10
Гебхарт
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
28
Треш
11
Глеб
19
Хильберт
88
Погребняк
17
Боатенг
55
Демель
55
Демель
17
Боатенг
33
Берг
11
Питройпа
11
Питройпа
33
Берг
11
Элиа
8
Теше
8
Теше
11
Элиа
28
Хедира
8
Кузманович
8
Кузманович
28
Хедира
19
Хильберт
20
Шибер
20
Шибер
19
Хильберт
10
Гебхарт
18
Какау
18
Какау
10
Гебхарт
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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