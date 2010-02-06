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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 06 февраля 2010
Кельн
06.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Гамбург
31'
Ю. Мохамад
75'
М. Новакович
88'
А. Чихи
2'
М. Янсен
36'
М. Петрич
50'
М. Петрич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
Замена
К. Шорх
️️️️
З. Тошич
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Элиа
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
М. Петрич
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 3:3!
А. Чихи
Замена
П. Троховски
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 2:3!
М. Новакович
Желтая карточка
Ю. Мохамад
Желтая карточка
Пети
Желтая карточка
Д. Яролим
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Петрич
ГОЛ! 1:2!
М. Петрич
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мохамад
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Янсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
0
Воме
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
9
Фрайс
17
Пеццони
8
Пети
34
Чихи
18
Тошич
18
Новакович
4-4-2
1
Рост
55
Демель
14
Розегнал
3
Аого
4
Матейсен
11
Элиа
14
Яролим
8
Ринкон
7
Янсен
33
Берг
33
Петрич
18
Тошич
4
Шорх
4
Шорх
18
Тошич
9
Фрайс
18
Бросински
18
Бросински
9
Фрайс
11
Элиа
8
Теше
8
Теше
11
Элиа
33
Берг
15
Троховски
15
Троховски
33
Берг
33
Петрич
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
33
Петрич
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Остались в запасе
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кельн - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Рейн Энерги
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