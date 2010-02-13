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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 13 февраля 2010
Штутгарт
13.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
55'
К. Треш
23'
М. Берг
75'
Р. ван Нистелрой
77'
Р. ван Нистелрой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
М. Берг
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
М. Янсен
Замена
Р. Теше
️️️️
П. Троховски
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
М. Петрич
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
З. Кузманович
️️️️
А. Глеб
ГОЛ! 1:1!
К. Треш
Пас отдал
А. Глеб
Желтая карточка
Ч. Марика
+1
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Аого
ГОЛ! 0:1!
М. Берг
Пас отдал
Г. Демель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
(К)
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
15
Дельпьер
35
Таски
22
Челоцци
11
Глеб
28
Треш
28
Хедира
10
Гебхарт
88
Погребняк
19
Марика
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
14
Розегнал
3
Аого
15
Троховски
14
Яролим
8
Ринкон
7
Янсен
33
Берг
33
Петрич
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
11
Глеб
8
Кузманович
8
Кузманович
11
Глеб
10
Гебхарт
19
Хильберт
19
Хильберт
10
Гебхарт
15
Троховски
8
Теше
8
Теше
15
Троховски
3
Аого
8
Торун
8
Торун
3
Аого
33
Петрич
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
33
Петрич
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
Остались в запасе
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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