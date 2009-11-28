Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 28 ноября 2009
Майнц
28.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
84'
Т. Хогланд
3'
Т. Торун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Желтая карточка
М. Янсен
ГОЛ! 1:1!
Т. Хогланд
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
А. Иваншиц
Замена
Ю. Полански
️️️️
Э. Сото
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Замена
Т. Арслан
️️️️
Т. Торун
Замена
Ч. Амри
️️️️
З. Лёв
16'
Замена
М. Берг
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
Н. Новески
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Торун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
7
Сорен Бертрам
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
3-2-4-1
33
Мюллер
16
Хеллер
26
Бунгерт
4
Новески
24
Лёв
2
Хогланд
19
Сото
23
Иваншиц
14
Кархан
20
Шюррле
30
Бансе
3-2-4-1
1
Рост
14
Розегнал
3
Аого
17
Боатенг
55
Демель
4
Матейсен
11
Элиа
15
Троховски
14
Яролим
7
Янсен
8
Торун
19
Сото
8
Полански
8
Полански
19
Сото
24
Лёв
18
Амри
18
Амри
24
Лёв
8
Торун
30
Арслан
30
Арслан
8
Торун
15
Троховски
8
Ринкон
8
Ринкон
15
Троховски
11
Элиа
33
Берг
33
Берг
11
Элиа
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Гамбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Гамбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+