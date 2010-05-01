Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Нюрнберг
Гамбург - Нюрнберг: обзор матча 01 мая 2010
Гамбург
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Нюрнберг
9'
Д. Питройпа
19'
М. Петрич
25'
М. Петрич
73'
Р. ван Нистелрой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Нюрнберг
Замена
Д. Розегнал
️️️️
Д. Аого
Желтая карточка
А. Вольф
Замена
Ю. Юдт
️️️️
Д. Дикмайер
Замена
Б. Райнхардт
️️️️
Г. Демель
ГОЛ! 4:0!
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
М. Петрич
Замена
М. Риссе
️️️️
К. Айглер
Желтая карточка
Д. Питройпа
Замена
М. Таварес
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 3:0!
М. Петрич
ГОЛ! 2:0!
М. Петрич
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Питройпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
4-4-2
1
Рост
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
55
Демель
15
Троховски
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Питройпа
33
Берг
33
Петрич
4-3-3
1
Шефер
6
Нордтвейт
2
Дикмайер
31
Вольф
22
Пинола
16
Оттль
20
Гюндоган
8
Франтц
8
Айглер
13
Чупо-Мотинг
10
Буньяку
55
Демель
4
Райнхардт
4
Райнхардт
55
Демель
3
Аого
14
Розегнал
14
Розегнал
3
Аого
33
Петрич
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
33
Петрич
2
Дикмайер
16
Юдт
16
Юдт
2
Дикмайер
20
Гюндоган
25
Таварес
25
Таварес
20
Гюндоган
8
Айглер
31
Риссе
31
Риссе
8
Айглер
Остались в запасе
Гамбург
Нюрнберг
7
Сорен Бертрам
ЦП
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
12
Даниэль Клевер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
7
Сорен Бертрам
ЦП
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Гамбург - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Нюрнберг
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+