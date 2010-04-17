Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 17 апреля 2010
Гамбург
17.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
20'
А. Бансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
Замена
Ч. Амри
️️️️
А. Шюррле
Замена
М. Байстер
️️️️
Д. Аого
Замена
Т. Торун
️️️️
Р. Теше
Замена
С. Бертрам
️️️️
Д. Яролим
Замена
Т. Хогланд
️️️️
А. Салаи
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Бансе
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Э. Сото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Филип Троян
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
4-4-2
1
Рост
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
55
Демель
8
Теше
14
Яролим
12
Зе Роберто
15
Троховски
33
Берг
9
ван Нистелрой
4-4-2
33
Мюллер
4
Новески
2
Свенссон
30
Фатхи
8
Забавник
20
Шюррле
14
Кархан
8
Полански
19
Сото
30
Бансе
11
Салаи
14
Яролим
7
Бертрам
7
Бертрам
14
Яролим
8
Теше
8
Торун
8
Торун
8
Теше
3
Аого
9
Байстер
9
Байстер
3
Аого
11
Салаи
2
Хогланд
2
Хогланд
11
Салаи
19
Сото
16
Хеллер
16
Хеллер
19
Сото
20
Шюррле
18
Амри
18
Амри
20
Шюррле
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Гамбург - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+